Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, "Çocuklarımız Samsunspor ile Buluşuyor" projesi hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Samsunspor'un Samsun'un bir değeri olduğuna işaret ederek, "Bu değere herkesin sahip çıkması gerekli. Çocuklarımızın bu değeri öğrenmesi ve sahiplenmesi için yapmış olduğunuz çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven de platform çalışmaları ve "Çocuklarımız Samsunspor ile Buluşuyor" projesi hakkında Özdemir'e bilgi aktardı.

Projenin ilk etabının Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirildiğini ve bin 500 öğrencinin Yılport Samsunspor'u, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda izleme imkanı bulduğunu anlatan Seven, "Bu proje ile Samsun'un ilçelerinde ve köylerinde yaşayan çocuklarımızı Samsunspor ile buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Samsun'u ve Samsunspor'u sevmelerini sağlamak için yaşadıkları şehrin değerlerini yerinde görmeleri gerekiyor. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarete platform üyeleri Zahit Değirmenci, Samet Yıldırır ve Kerem Özel, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Şevket Sezer ve Hüsamettin Elmas de katıldı.

Kaynak: AA