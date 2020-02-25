'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına son verdi

25.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:07

ANTALYA'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Şerife Y. (40), evinin balkon demirine bağladığı ipe kendini asarak intihar etti. Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği belirtildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Mehmetçilik Mahallesi 1226 Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı. İki çocuk annesi Şerife Y., eşine tuvalete gideceğini söyleyip, yatak odasından çıktı. Aradan geçen 20 dakikaya rağmen dönmeyince, belediyede temizlik işçisi olan koca Hamdi Y. (47) tuvalete baktı. Eşini göremeyince de ikinci kattaki evlerinden dışarı çıkıp, alt kat komşusunu telefonla arayarak, yardım istedi. Evden çıkan komşu, balkon demirine bağladığı iple yaşamına son veren kadının cansız bedenini gördü. Hamdi Y. sinir krizi geçirirken, Şerife Y.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SEVEREK EVLENDİLER15 yıl önce Manavgat'ta severek evlenen Hamdi- Şerife Y. çiftinin, evlendikten 2 yıl sonra Antalya'ya yerleştiği Hamdi Y.'nin Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketinde çalışmaya başladığı, biri ortaokul diğeri liseye giden iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.İLAÇLARINI ALMAMIŞ

Çocukları özel bir kursun yurdunda kalan Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, intiharından önceki son 3 günde doktor tarafından verilen ilaçlarını kullanmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA