Çocukları Yuvaya Verip Evi Terk Etti, Baba Küçük Kızını da Alarak İntihar Girişiminde Bulundu

Çocukları yuvaya verip evi terk etti, baba küçük kızını da alarak intihar girişiminde bulundu

SAMSUN - Samsun'da eşinin bir başkası ile kaçıp 2 çocuğunu yuvaya vermesi üzerine bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı önünde bulunan 6 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, Canik ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası K.S.'nin eşi E.E. yaklaşık bir ay önce evi terk ederek bir başkasına kaçtı ve yaşları küçük olan 2 çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yuvaya verdi. Yuvadaki çocuklarını isteyen K.S. girdiği bunalım sonucu yanında kalan 10 yaşlarındaki kızı K.S.'yi yanına alıp elinde bıçak 6 katlı binanın çatısına çıktı. Duyma ve konuşma engelli olan baba K.S., yuvaya verilen çocuklarını istedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis K.S.'yi ikna ederek birlikte çatıya çıktığı kızını alıp götürdü. Müzakereci polisler şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştılar. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden işaret dili bilgisi olan görevli gönderildi. Polis kızı K.S. ile şahsın ağabeyinin eşini olay yerine getirdi ve şahsı ikna etmeye çalıştı. Sağır ve dilsiz K.S. uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi. Binadan indirilen şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA