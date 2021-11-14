Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, "vur vur" tezahüratı yaptılar - Haberler
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Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, "vur vur" tezahüratı yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp,

Antalya'nın Serik ilçesinde kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştüren çocuklar, "Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi aslanıma benim. Vursana oğlum" diyerek bir de tezahürat yaptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştüren çocuklar, "Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi aslanıma benim. Vursana oğlum" diyerek bir de tezahürat yaptı. Video izleyenler tarafından büyük tepki çekti.

Olay, Serik ilçesinde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki çocuktan dövüşmelerini istedi. Ağabeylerinin ısrarı ile dövüşmeye başlayan çocuklar, birbirlerine acımasızca yumruk ve tekme ile saldırdı. O sırada gençlerin "Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum" şeklinde tezahürat yaptıkları görüldü. Çocuklar o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı. - ANTALYA

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, vur vur tezahüratı yaptılar

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