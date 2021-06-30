Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI
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Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, İzzet Karabulut (39), 5 ay önce aile içi anlaşmazlık nedeniyle boşandığı eski eşiyle barışmak için çalıştığı fabrika önünde çocukları ve komşularıyla 'Eve dön' yazılı pankart açtı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, İzzet Karabulut (39), 5 ay önce aile içi anlaşmazlık nedeniyle boşandığı eski eşiyle barışmak için çalıştığı fabrika önünde çocukları ve komşularıyla 'Eve dön' yazılı pankart açtı.

Tarsus- Mersin D-400 kara yolundaki tekstil fabrikası önüne gelen İzzet Karabulut, aile içi anlaşmazlık nedeniyle 5 ay önce boşandığı eski eşi Nurcan Kıyak'ın eve dönmesi için 'Eve dön' yazılı pankart açtı. 11 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu ve komşuları ile eşinin çalıştığı fabrika önüne gelerek, ona seslenen Karabulut, "Eşimi çok seviyorum. Eşimin evine dönmesini istiyorum. Çocuklarımla çok perişan olduk. Alkol nedeniyle eşim evi terk etmişti, ayrıldık. 'İçkiyi bırakırsan düzelirsen geri dönerim' dedi. Ailem için bıraktım. Eşimin evine dönmesini istiyorum" dedi.

Oğulları Selahattin Karabulut ise, "Anne ne olur biz çok perişan olduk. Ne olur evine dön. Sabah yemeğini yiyoruz, öğlen yemeğini yiyemiyoruz. Aç kalıyoruz. Aç aç yatıyoruz. Ne olur evine dön. Biz seni çok seviyoruz" diye konuştu.

Komşusu Hasan Türk (52) de, çocukların durumuna çok üzüldüklerini, eski eşlerin birleşmesi için destek olmaya geldiğini belirtti.

Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI
Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI
Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI
Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI
Son dakika haber | ÇOCUKLARI VE KOMŞULARIYLA ESKİ EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN PANKARTLI ÇAĞRI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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