Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı
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Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre - Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı Adana'da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı Adana'da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı...

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- Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

Adana'da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis iki mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında Başak Mahallesinde bonzai satan engelli Mustafa Y. isimli şahsı 1.63 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Mustafa Y.'nin yanında Durmuş Can İ. ve K.A.'da yakalandı. Dumlupınar Mahallesinde ise 2 pakette 6,54 gram bonzai sattığı öne sürülen Yasin G. (27), Mahir A. yakalandı. Polis zanlıları emniyete götürüp sorguya aldı. Zanlılardan K.A. engelli Mustafa Y.'nin kendilerini önce uyuşturucuya alıştırdığını daha sonrada uyuşturucu sattırdığını kendilerine para vermediğini paranın hepsini Mustafa Y.'nin aldığını sadece bir iki içimlik uyuşturucu verdiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa Y.'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı
Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı
Son dakika... Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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