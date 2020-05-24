Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, bir bayrama daha buruk girdi
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Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, bir bayrama daha buruk girdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 265 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler, bir bayramı daha buruk karşıladı.

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, bir bayrama daha buruk girdi
24.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:16

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 265 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan aileler, bir bayramı daha buruk karşıladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, eylemlerinin 265'inci gününde İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi doğrultusunda oturma nöbetlerine ara verdi. Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk karşıladı. Uzun süredir evlatlarını göremeyen aileler, evlat hasretiyle bayrama gözyaşları içerisinde girdi. Aileler şehit ailelerinin bayramını kutlayarak Fatihalar okudu.

Evlatsız 12'nci bayram

2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu için evlat nöbetinde olan Kamile Küçükdağ 12 bayramdır evladının gittiğini kaydetti. Küçükdağ, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz, 12 bayramdır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler, bayramımız bize zindan. Bizim çocukları dağda bizi de kapılarında mahkum ettiler. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz evladımızı istiyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan anne Zümrüt Salim, oğluna devlet ve adalete teslim olması konusunda çağrıda bulundu.

8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan Tekin için oturma eyleminde olan Türkan Mutlu, bayramı unuttuklarını dile getirdi. Mutlu, "Bugün bayram ama bana göre en acılı gündür, biz bayram yaşamıyoruz, biz böyle günleri unuttuk. Böyle günler bize daha çok acı veriyor, elimiz kolumuz bağlı, artık bizim evlatlarımızı bize versinler, herkes evine gitsin" diye konuştu.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç ise oğluna geri dönmesi çağrısında bulundu. Övünç, "Bayram geldi, seyran geldi bana ne, Baran oğlum eğer beni duyuyorsan, oğlum gel, zehir oldu bayram bize, baban ve kardeşlerini evde bıraktım. Gel oğlum duy sesimi, yeter artık hasret içimizden çıksın, gözyaşım kurudu oğlum" şeklinde konuştu.

2014 yılında Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için evlat nöbetinde olan Şevket Bingöl, çocuğuyla 12 bayramdır bayramlaşamadığını söyledi. Bingöl, "Bizim bayramımız yok, HDP bizim bayramlarımızı zehir etti. 12 bayramdır çocuğumu göremiyor ve 12 bayramdır evimde bayram göremiyorum. 12 bayram değil, 24 bayramda geçse ben HDP'den çocuğumu almadan kalkmayacağım. HDP bayramımızı zehir etti onlarında zehir olsun Allah bu çocukların ahını onların yanında bırakmasın" dedi.

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, 5 yıldır bayram görmediklerini vurguladı. Akkuş, "Bu bayramlar bize zehir, inşallah HDP'ye de zehir olur. Şehitlerin ailelerine Allah sabır versin onların bayramını mübarek olsun. Bugün kısıtlama olmasaydı şehitliğe gidip ziyaret ederdik, fakat hastalıktan dolayı 4 gün kısıtlama var, gidemedik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Aileler ardından şehitler için dua okudu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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