Sosyal medya fenomenleri ve toplumun ahlaki değerleri dışına çıkan davranış bozuklukları ve çocuklar üzerinde yanlış algı meydana getiren her olaya müdahale edebilmek için Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Nacar, son günlerde sosyal medya fenomenlerinin ve bazı ünlü kişilerin yaşam tarzları, ve sosyal medyada paylaşımları dikkat çekerek, "Bu tür paylaşımlara dikkat etmeleri gerekir. Gelecek nesillere örnek bir birey olmaları yolunda hareket etmeleri, toplumun anne ve babaya karşı saygı sevgi ve hürmetin azaldığını şu günlerde örnek alınan kişilerin kendi yaşantılarına dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Nacar, ünlü ve fenomen olan kişileri paylaşımlarını derneklerine gelen mailler ve iletişim araçlarıyla ulaştırılan video ve fotoğrafların olumsuz yönlerini topluma ve çocuklarımıza zarar verme noktasına ulaşmış her türlü haberin takipçisi olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dernek üzerinden kişiler hakkında ilgili bilişim suçları ve savcılıklara suç duyurusu ve aynı zamanda davalar açarak Youtuber ve sosyal medyaların kapanması aşamasına kadar takip ediyoruz. Ailelerden gelen şikayetler üzerine ilgili devlet kurumlarına, istinat edilen suçun gelişim çağında olan gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerini anlatan dosyaların mahkeme aşamasına gitmeden önce ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim birimine ve aynı zamanda RTÜK'e kadar ulaştırıyoruz. Yapılan şikayetleri sonuna kadar takip ederek sonuçlarını şikayeti oluşturan ailelere iletiyoruz. Toplum içinde artık örf ve adetlerin azaldığı ve gençlerin sosyal medya fenomenlerinin lüks hayatlarına özenmeleri kısa yoldan para kazanma duygularının kişilik bozukluk sonuçlarıyla karşılaştıklarını görüyoruz."

Nacar, son günlerde artık kişiler ayakkabılarının içine alkol dökerek içmelerine ve bunu bir marifet gibi sosyal medya ve televizyonlarda rahatça göstermeleri bu anlamda dernek faaliyetlerinin oluşmasına sebep kattığını belirterek, "Yapmış olduğumuz her faaliyeti ilgili devlet kurumlarına bilgi ve ihbar amaçlı veriyoruz. Gerekli kurumlarımızda araştırmaları yapacaklardır. Her dilekçenin takipçisi oluyoruz. Derneğimizde hukukçular ve psikologlar ile uzmanlar görev alıyor. Bu uzmanlar olumsuz gördükleri her haberi ilgili kurumlar ve mahkemelerle iletişime geçecek gerekli müracaatları yapacaklar. Şimdiye kadar Enes Batur ile ilgili şikayet oluşturduk ve geçmişte Altın Kelebek alan ünlü Youtuber ödülünü paylaşımlarından dolayı geri alındı. Bundan sonra tüm paylaşımları takip edilerek toplum huzur ve refahını bozan çocuklarımızı gençlerimiz yanlış yönlendirenler hakkında hukuki süreç derneğimiz tarafından başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA