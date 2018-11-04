Çocukları Robotik Kodlama ve Yaratıcı Düşünmeyle Tanıştırıyorlar

Garanti Bankası Gaziantep'te düzenlenen "Garanti'yle Geleceği Kodla" atölyesinde, çocukları kodlama, yaratıcı düşünme ve robotikle tanıştırıyor.

Çocukların dünyasını teknolojiyle zenginleştiren atölyelerde, çocukların eğlenceli içeriklerle, teknoloji çağında kendileri için gerekli olan robotik ve kodlama gibi yetkinlikleri kazanmaları hedefleniyor.

Gaziantep 30 Ağustos İlkokulu'nda düzenlenen eğitimlere katılan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, yaratıcı düşünme, yeni fikirler bulma, liderlik, sorumluluk, sosyal öğrenme yolları ve iş birlikçi çalışma becerilerini kapsayan atölyelerle, kodlama mantığını öğrenecek.

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde 2016 yılından itibaren devam eden eğitimlerde 20 atölye çalışması yapıldı.

Çocuklar atölye çalışmalarında eğitim görürken anne babalar da bu dönem ilk kez düzenlenmeye başlanan "Dijital çağda çocuk yetiştirmek" temalı seminere katıldı.

Garanti Bankası Kurumsal İtibar ve İletişim Yöneticisi Gözde Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluma değer katma anlayışı içinde olduklarını belirterek, nitelikli eğitimi çok önemsediklerini söyledi.

Uzun yıllardır projeler geliştirdiklerini ve projelere destek olduklarını ifade eden Pınar, Garanti Bankası "Garanti'yle Geleceği Kodla" projesiyle çocuklara 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak istediklerini kaydetti.

Projenin 2016 yılından beri devam ettiğini anımsatan Pınar, "Şimdiye kadar 20 atölye çalışması yaptık. 500'ün üzerinde çocuğa ulaştık. Kodlama, robotik logaritma, tasarım odaklı düşünce alanında eğitimler vermeye çalışıyoruz." dedi.

"Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz"

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Barış Erdoğan da 21. yüzyıl becerileri içerisinde en çok problem çözme ve algoritmik düşünceye değer verdiklerini ifade ederek, bu becerileri çocuklara kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Birçok ilde eğitimler düzenlediklerini anlatan Erdoğan, bu yıl ilk defa öğretmenleri de sürece dahil ettiklerini belirtti. Eğitimlerden sonra bu süreci öğretmenlerin devam ettireceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklara verilen eğitim öncesinde öğretmenlerimize 40 videodan oluşan online eğitim verdik. Daha sonra iki gün boyunca yüz yüze eğitimler düzenledik. Şu anda da bu öğretmenlerimizin seçmiş olduğu öğrencilerle birlikte eğitim yapıyoruz. Sonrasında bir proje vereceğiz, bir tema belirleyeceğiz. Bu tema çerçevesinde projeyi incelemelerini, daha doğrusu temanın gerektirdiği aşamaları, problem karşısında çözüm üretmelerini bunu dijital ortamda belki oyunlaştırmayla çözecek uygulama geliştirmelerini bekliyoruz. Bu sene velilere de "Dijital çağda çocuk yetiştirmek"" ve aile içi iletişim temalı seminer düzenledik. Çocukların aldığı bu eğitimleri devam ettirebilmeleri için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimler, öğretmen ve veliler tarafından desteklendiğinde daha anlamlı bir hale gelecek. İki tarafa da eğitim vererek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz."