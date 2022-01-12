Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 39 haftadır burada eylem yaptığını söyledi.

Çocuklarını HDP'den, terör örgütünden istediklerini belirten Koçhan, "Kar, kış, soğuk demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar da burada bekleyeceğiz. Onların yavruları sıcak yuvada, bizimkiler dağların başında. Bizim halimize bir baksınlar. Ersin, beni duyuyorsan gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Onlar sizi kullanıyorlar. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"HDP'ye, PKK'ya lanet olsun"

Anne Gülbahar Teker ise geçen ay Diyarbakır'daki eyleme katıldığını anlattı.

Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan Teker, "Çocuğumuzu HDP'den, terör örgütü PKK'dan istiyoruz. Burada yaz, kış, çamur demeden bekliyoruz. HDP gelip halimizi görsün. Niye gelip bizim derdimizi sormuyorlar? Dağda tek çocuk kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun. Çocuğum dönsün ya da dönmesin eylemimde kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, "Oğlum, sesimi duyuyorsan dön gel. Orada işin yok, orası senin toprağın değil. Memleketin burası. Oğlumun babası olmadığı için ben mücadele ediyorum. Çocuğum cahildi kandırılıp dağa götürüldü. Geri dönün, devlet güçlü size sahip çıkar." dedi.