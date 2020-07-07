Çocukları oynayarak tedavi ediyor
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Çocukları oynayarak tedavi ediyor

Çocukları oynayarak tedavi ediyorERZURUM Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde kurulan oyun odasıyla çocuklar, ilaçsız oyun oynayarak tedavi ediliyor.

Çocukları oynayarak tedavi ediyor
07.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:49

Çocukları oynayarak tedavi ediyor

ERZURUM Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde kurulan oyun odasıyla çocuklar, ilaçsız oyun oynayarak tedavi ediliyor. Dr. Sümeyra Karagöz, "Bu oda hem bizim laboratuvarımız, hem çocukları anladığımız hem de tedavi ettiğimiz yer" dedi.

Kısa bir süre önce hizmete başlayan Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde 'oyun odası' oluşturuldu. İçerisinde mini bir evin yanısıra çok çeşitli oyuncakların bulunduğu oda çocukların muayene ve tedavisinde kullanılıyor. Kliniğe gelen çocukları karşıladıktan sonra bu odaya alan çocuk pskiyatrisi uzmanı Dr. Sümeyra Karagöz, birlikte hem oyun oynuyor hem de sohbet ediyor. Çocuğun ev, okul ya da arkadaş ortamıyla ilgili sorular sorarak onu dinleyen Karagöz, oyunla birlikte hem muayene hem de tedavi ediyor.

Hastanede kurulan oyun odasıyla çocukları ilaçsız bir şekilde tedavi etmeyi hedeflediklerini söyleyen Dr. Sümeyra Karagöz, "Aslında oyun terapisi çok eskiden beri çocukların oyun oynayarak günlük yaşam stresini, kaygısına attığı bir yöntem. Biz de hastanemizde bu hizmeti sunarak uygun vakalarda oyun terapisi kullanarak çocukları ilaçsız bir şekilde tedavi etmeyi hedefliyoruz. Bazen yanında ilaç da kullanabiliyoruz. 0-6 yaş arası gelişimsel gecikmesi olan, otizm olan veya uyaran eksikliği olan çocuklarda anne ile çocuğu odaya alıp oyun oynamalarını gözlemliyoruz. Annenin çocukla nasıl evde oynaması gerektiğini de öğretiyoruz. Bu oda bizim hem laboratuvarımız hem çocukları anladığımız hem de tedavi ettiğimiz yer" diye konuştu.

Kaygı ya da uyum bozukluğu şikayetiyle gelen çocuklar için oyun odasını kullandıklarını belirten Dr. Karagöz, "8-12 seans düzenli gelen bir çocuk tedaviden fayda görüyor. Gelişimsel gecikme, otizm uyaran eksikliği, dil gelişim gecikmesi olan çocuklarda etkileşim rehberliğini 4-5 seans tutuyoruz. Bir de aileye öğretiyoruz. Aile evde bizim öğrettiklerimizi uygulayarak çocuğun gelişimine katkıda bulunuyor. Tabi ki bu tür çocukların gelişmesi biraz daha uzun sürebiliyor" dedi.

Ekran maruziyetinin çocuklarda uyaran eksikliği, dil gelişim gecikmesine sebep olabildiğine dikkat çeken Karagöz, şunları söyledi:

"Ailelerin yeterince çocuklarla oyun oynamadıklarını görebiliyoruz Tabletle telefonla günü geçirdiklerini görebiliyoruz. Anne ya da baba ya da çocuğa bakım veren kimse ona oyun oynamayı öğrettiğimizde çocuğun zihinsel gelişimini tamamlamasını sağlıyoruz."

Kaynak: DHA

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