Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Haber
Dicle Üniversitesi, Sağlık

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı...

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı olabilirler" DÜ Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.

14.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:16

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı olabilirler"

DÜ Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen:

"Korona virüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen, çocukların korona virüsten korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı daha hafif atlatıyor. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocuklar korona virüsün süper taşıyıcısı söz konusu olduğundan dolayı onları korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" dedi.

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velet Şen, çocukların korona virüsten korunmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Çocukların süper taşıyıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Şen, "Korona virüs çocuklarda da özellikle sonbahar ve kış mevsiminde soğuk algınlığı ile kendini gösteren virüslerden biriydi. Ancak şuanda günümüzde bahse konu olan korona virüs bunun şekil değiştirmiş halidir. Yani çocuk yaş gruplarında artık bu hastalığı maalesef giderek daha sıklıkla görüyoruz. Tabi ki çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı yani korona virüsü daha hafif atlatıyorlar ve birçoğu da bunu semptomsuz atlatıyorlar. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocukların korona virüsün süper taşıyıcısı olmalarından dolayı onlar korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız için mücadele bağışıklık yollarını korumaktır"

Astım hastalığı olan çocukların ilaçlarını düzenli olarak alması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Şen, bu hastalığı olan çocukların daha iyi beslenmesi ve şikayetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin vurguladı. Doç. Dr. Şen, "İlkbahar döneminde astım rahatsızlığı olan çocukların şikayetleri daha da artabiliyor. Çünkü özellikle bu dönemde polen ve küf alerjileri yoğun miktarda bulunuyor. Bizim astımlı hastalardan istediğimiz şu, ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullanmalarıdır. Korona virüsle en önemli mücadele korunmaktır. Hastalıkta kullandığımız ilaçların gerçekten ne kadar iyi olduğunu şuanda biz hekimler olarak bilemiyoruz. Çocuk yaş gruplarında hepsini çok rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için mücadelede korunmaktır, korunmanın yolları da bağışıklık sisteminden geçiyor. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini çok dinç tutmamız lazım, bu da iyi bir uyku ve sağlıklı beslenme ile mümkün olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim"

Çocukların ruhsal durumunun çok çok önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şen, "Dönem olarak çocuklarımız vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçiriyor. Bu dönemde çocukların ruhsal durumu çok çok önemli. Çünkü televizyon kanallarında ve gerekse ellerinde bulunan tablet ile telefonlarda sürekli korona virüs haberleri ile karşı karşıyadırlar. Anne ve babalarımız buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen evdeyken çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim, onları biraz olsun bu dünyanın dışında tutalım. Tabi ki izolasyon önlemlerini oyun şeklinde anlatalım ama biz biliyoruz ki çocuklarımız ruhsal dengesi çok önemlidir. Korona virüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımıza çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir. Çocuklarla evde çok güzel aktiviteleri birlikte oyun şeklinde mutlak yapınız ve güzel havalarda izolasyon önlemine dikkat ederek çocuklarımızın maske takmasını sağlayarak site bahçesinde kendi gözetimlerinde oyun oynamalarına izin verelim ve yemek öncesi ile sonrası, oyun oynadıktan önce ve sonrasında el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını hatırlatmak isterim" dedi.

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;'Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haber
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haber
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Can Ebru Polat Acun Ilıcalı Süleyman Soylu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:19:05. #1.14#
title