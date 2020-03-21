Çocukları koronavirüsten korumanın yolları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Çocukları koronavirüsten korumanın yolları - Haber
Sağlık

Çocukları koronavirüsten korumanın yolları

Çocukların parklara ve oyun alanlarına götürülmemesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

21.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:01
Çocukları koronavirüsten korumanın yolları

Çocukların parklara ve oyun alanlarına götürülmemesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Koronavirüsün 1 metre mesafeden bulaşma ihtimali göz önüne alındığında çocuğa bakmak için eve gelecek olan kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Bu yüzden bakım verecek kişi mümkünse evinden alınmalı, çocuğun yanına geldiğinde ellerini en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamalıdır" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, 10-19 yaş arasındaki hastalarda ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu söyleyerek, "0-9 yaş aralığında koronavirüse bağlı hiç ölüm vakası bulunmuyor. Ancak çocukların hastalığı yayma olasılıkları tüm yaş gruplarıyla aynıdır. Koronavirüsün yayılımının önlenmesi için okulların kapatılmasıyla birlikte evlere kapanan çocukların, koronavirüsten korunması kolaylaşsa da evde de pek çok önlem alınması gerekebilir" diye konuştu.

"BANYO, TUVALET VE LAVABO GİBİ YÜZEYLERİ SIKLIKLA TEMİZLEYİN"

Sosyal yaşamın kısıtlanması son derece önemli olduğunu belirten Dr. Türkmen, "Bu dönemde çocukların parklara ya da oyun alanlarına götürülmemesi gerekir. Bu dönemde çocuğa bakım verecek olan kişinin eve nasıl ulaşım sağladığı da son derece önemlidir. Koronavirüsün 1 metre mesafeden bulaşma ihtimali göz önüne alındığında eve çocuğa bakmak için gelecek olan kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması, hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Bu yüzden bakım verecek kişi mümkünse evinden alınmalı, çocuğun yanına geldiğinde ellerini en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamalıdır. Henüz tuvalet eğitimi oluşmamış çocukların altları temizlendikten sonra da mutlaka eller yıkanmalıdır. Çocuğun da ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olunmalıdır. Çocukların göz, ağız ve burunlarına dokunmalarını engellemek zor olsa da ellerini yıkamadan bunu yapmamaları gerektiği konusunda uyarmak gerekir. Ayrıca banyo, tuvalet ve lavabo gibi çocukların erişebileceği yüzeylerin sıklıkla temizlenmesi de hijyen açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİN"

Virüsün düşük bağışıklık sistemine sahip kişilerde daha ağır seyrettiğini aktaran Dr. Türkmen, "Dolayısıyla çocukların, bu dönemde dengeli ve düzenli beslenmeleri ve bol bol su içmeleri gerekir. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların uyku düzenlerinin bozulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve yeterli uyku süresi önemlidir. Kalabalık ortamlara gidilmesi gerekiyorsa mutlaka yanınıza el dezenfektanı alın ve çocuğunuzu iyi gözleyin. Hava sirkülasyonunun yetersiz olduğu yerlere gitmeyin. Sandalye masaları kullanmadan önce kolonyalı mendille yüzeyleri temizleyin ve bunun nedenini çocuğunuza uygun bir dille anlatın" dedi.

Koronavirüsün havada asılı kalmadığını ifade eden Dr. Türkmen, yüzey temizliğinin uygun temizlik maddeleriyle yapılmasının ve evlerin sık sık havalandırılmasının önemini vurguladı. Dr. Türkmen, bebek sahibi ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

"Yeni doğanlara da koronavirüs bulaşabileceğini göz önünde bulundurun ve mümkünse evinize ziyaretçi kabul etmeyin. Dışarıdan gelen kişilerin sizin ve bebeğinizin olduğu ortama girmeden önce mutlaka ellerini yıkamasını sağlayın. Öksüren ve hapşıran kişilerden maske takmasını isteyin."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haber
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haber
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Hadise Rita Wilson Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Çocukları koronavirüsten korumanın yolları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:37:49. #1.15#
title