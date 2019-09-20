Çocukları kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 18. gününde

20.09.2019 11:03

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 18. gününde 43 aile ile devam ederken, er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan, kendisini sosyal medyada hedef gösterenlere tepki gösterdi.



Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 18. gününde de devam ediyor. 43 aile ile devam eden oturma eylemine katılan kaçırılan çocukların yakınları, kendilerinin sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi.



Aileler sosyal medyada hedef gösterildi



Terör örgütü tarafından 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinden kaçırılan yeğeni er Emrah Avunan için Elazığ'dan gelerek oturma eylemine katılan Muhittin Avunan, sosyal medyada kendisinin DEAŞ terör örgütü üyesi olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Avunan, "Ben kendim Bingöl Solhanlıyım, benim kimliği burada, o iddiaları söyleyenler ve bana DEAŞ'çı diyen var. Buradan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne sesleniyorum, gelsin benim geçmişimi araştırsınlar bir de bu sözleri söyleyenlerin geçmişini arasınlar. Kim PKK'lı, kim DEAŞ'çı ve kim örgütçüdür gelsinler araştırsınlar. Bugün bir şey bulamıyorlar bizleri farklı farklı sözlerle lanse ediyorlar. Kim kimin köpeğidir gelsinler buraya ortaya çıkar. Biri dili kullanıyor, biri dini kullanıyor. DEAŞ da FETÖ de, PKK da ne kadar benim polisime askerime silah sıkanın ve benim devletime yan bakan hepsi terör örgütüdür. Ben bunları söyleyebiliyorum, başka diyecek sözlerim yok onlara" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA