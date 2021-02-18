Çocukları ısıtan kampanya
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Çocukları ısıtan kampanya

18.02.2021 07:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:01
Çocukları ısıtan kampanya

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski radyo programcısı Çiler Boylu, Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir öğretmenin ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski radyo programcısı Çiler Boylu, Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir öğretmenin ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Boylu'nun kampanyası sayesinde 300 bot ve 700 mont alındı.

Gebze'de yaşayan eski radyo programcısı Çiler Boylu, memleketi Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaşayan bir öğretmenin sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç çocuklar için yaptığı çağrıyı gördü. Yardım kampanyasına destek vermek için yapılan çağrıyı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak destek isteyen Çiler Boylu, yardımlarla alınan 300 bot ve 300 montu geçen ay Ardahan'a götürdü. Çiler Boylu, şimdi ise 400 mont daha götürecek.

Yardımseverlerden büyük destek gördüğünü belirten Çiler Boylu, "Ardahan Hanak'ta bir spor hocası sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Oradaki bir sözü benim çok etkiledi, o sözde 'Yaz herkesin yazıdır, kış elbisesi olanın kışıdır' yazıyordu. Bu cümleyi duyduktan sonra benim kayıtsız kalmam mümkün olmadı. Çocukların bot ve mont ihtiyacı olduğundan bahsetti. Bende orada gerçek ihtiyaç sahibi çocukları belirlemesini istedim. Burada çevremde bulunan insanlar aracılığıyla eşyaları toplayacağımı ve oradaki ihtiyaç sahiplerine götüreceğimi söyledim. Köy köy gezdi, ihtiyaç sahiplerini tespit etti ve bu proje duyulunca değişik ilçelerden de listeler gelmeye başladı. Artık kocaman bir defterimiz oldu ve ben de sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak projeyi başlattım. 300 mont ve 300 botu geçen ay götürdüm, şimdi de yaklaşık 400 montu topladım ve onları götürmek istiyorum" dedi.'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'

Yapmış olduğu kampanyada herkesin maddi durumu el verdiğince destek olduğunu ifade eden Çiler Boylu, "Burada kampanyayı paylaşınca yakın çevrem ve siyasilerimiz destek oldu. Yüzlerce mont, bot ve tablet geldi. Burada belediyelerimiz, oda başkanlarımız, esnafımız neredeyse herkes gücünün, imkanının yettiği bir şekilde bir şeyler gönderdi. Bu çok güzel bir şey. Herkes elini taşın altına koydu. İyilik bulaşıcıdır ve biz iyiliği bulaştırıyoruz diye düşünüyorum" diye konuştu.


Çocukları ısıtan kampanya
Çocukları ısıtan kampanya
Çocukları ısıtan kampanya
Çocukları ısıtan kampanya
Çocukları ısıtan kampanya
Çocukları ısıtan kampanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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