Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununun Tarikat Gibi Yönetildiği Ortaya Çıktı

Çocukların intiharına yol açan 'Mavi Balina' oyununun kurucusunun hapse girmesine rağmen oyun, çocuklara talimat göndermeye devam ediyordu. Talimatları bir müridin gönderdiği, onun da başka müritlere eğitim verdiği öğrenildi.

KULLANICILARA HER GÜN TALİMATLAR VERDİYORDU

Rusya'daki sosyal medya ağı Vkontakte'de ortaya çıkan bir oyun kısa sürede diğer sosyal ağlarla birlikte dünyaya yayılmıştı. 'Mavi Balina' adlı oyunda kullanıcılara her gün bir talimat veriliyordu. Kendine zarar verme gibi çeşitli işkence yöntemlerini içeren talimatların sonuncusu 50'nci gün geliyor ve kullanıcının intihar etmesi isteniyordu.

OYUN ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA 130 ÇOCUK İNTİHAR ETTİ

Oyunun ortaya çıktığı Kasım 2015'ten Nisan 2016'ya kadar sadece Rusya'da 130 çocuk bu oyun nedeniyle intihar etti. Fakat paniğe yol açmaması için tüm ülkeler daha sonra yaşanan ölümleri açıklamamaya başladı.

TALİMATLAR ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN GELİYOR

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin (22) Rusya'da geçen yıl 16 çocuğun intiharına yol açmaktan yargılandı ve sadece 2'sinden suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezası aldı. Ancak Philipp Budeikin hapisteyken oyunun kullanıcılarına talimat gelmeye devam ediyordu. Mesajları Rus postacı Ilya Sidorov'un (33) gönderdiği belirlerdi. Postacı tutuklandı. Buna rağmen talimatlar kesilmedi. Rus polisi önceki gün talimatları gönderen Nikita Nearonov'u (22) yakaladı. Nearonov'un, Philipp Budeikin'in 'öğrencisi' olduğu, kendisinin de başkalarını Philipp eğittiği ortaya çıktı.

AİLELER DİKKAT!