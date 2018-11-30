Çocukları "İnternet" ile Camiye Teşvik Ediyor

HALİS AKYILDIZ - Pendik'teki Hatice Ana Camisi imamı Mehmet Aydın, caminin altına açtırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri (BELNET) şubesi ile çocukların camiye gelmelerini teşvik ediyor.

Çocukların camiye yönlendirilmesi gerektiğinden hareket eden Aydın, İBB'nin internet hizmetini gerekli izinleri alarak camiye getirdi.

Aydın'ın caminin altına 2014'te açtırdığı BELNET Pendik Mesken Şubesi, İstanbul'da caminin altında faaliyet gösteren, ilk ve tek şube olma özelliği taşıyor.

BELNET şubesine gelen öğrenciler, hem ödev ve araştırmalarını yapıyor hem de camiye giderek dini eğitim alabiliyor.

"Ezanı duyup camiyi görüyorlar"

Hatice Ana Camisi imamı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde başladığını belirterek, kırsal kesimlerde çocukların küçük hediyelerle camiye ısındırılmasının daha kolay olduğunu söyledi.

Günümüzde çocukların internet ve bilgisayara daha çok yöneldiğine dikkati çeken Aydın, BELNET şubesinin caminin altında olması nedeniyle çocukların camiye kazandırılabileceğini düşündüğünü aktardı.

Aydın, BELNET'e gelen öğrencilerle sohbet ettiğini belirterek, "Çocuklar içeri girdiğinde selam verip almayı, camide namazın nasıl kılınacağını, yaşlılara saygıyı öğreniyor. Ezanı duyup camiyi görüyorlar. Bu çocuklar, büyüdüğünde camiden ve İslam'dan uzak kalmayacak." dedi.

Sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturularak gençlerde dini değerlere sahip olma bilincinin yerleştirilmesinin önemine değinen Aydın, çocukları camiye getirerek namaza ve Kur'an öğrenmeye teşvik etmek istediklerini belirtti.

Böylece çocukların camiye kazandırıldığını ifade eden Aydın, bu girişimin veliler tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Mehmet Aydın, hedefinin çocukları teknolojiyle buluşturmakla birlikte zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak, caminin manevi iklimiyle buluşturmak olduğunu kaydetti.

Cemaat için özel kurumsal SMS paketi

Cami cemaati için "H. Ana Camii" adlı kurumsal SMS paketi aldığını da belirten Aydın, "Cami cemaatimize önemli gün ve gecelerde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ya da Müftülüğümüzün duyurusu varsa mesaj yoluyla bilgilendiriyoruz. Camiye gelenlerin kan grubu bilgilerini alarak liste oluşturdum, acil durumlarda kendilerine mesajla bilgi veriyorum." diye konuştu.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kaymakamlık, muhtarlık ve cemaatle iş birliği yaparak kumanya yardımı ve Kurban Bayramı'nda et dağıtımı sağladıklarını anlatan Aydın, düzenledikleri kültürel ve dini gezilerle İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

İBB'nin "Kitap Toplama Projesi" sayesinde kullanılmayan kitapların, Anadolu'da kütüphanesi olmayan okullara gönderildiğine de değinen Aydın, projeye cami cemaatinin de katkıda bulunduğunu ve eğitici kitaplarla Anadolu'daki okullara destek olunduğunu kaydetti.

Mehmet Aydın, Pendik Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadınlara yönelik ebru kursu açtırdıklarını da belirterek, "Ramazan'da gençlerle sabah namazı buluşmaları düzenledik. Vatandaşlara sabah namazından sonra çorba ikram ediyor, gençlik sohbetleri düzenliyoruz. Cami bahçesinde birkaç defa Kızılay'a kan bağışı organize ettik." dedi.