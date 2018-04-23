Çocukları ile Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
İngiliz adam, çocukları ile oynarken bahçedeki çiçeklerin üzerine düştü et yiyen bakteri kaparak komaya girdi. Parmakları kesilen adam günler süre yaşam mücadelesi sonrası hayata geri döndü.
İngiltere'de çocukları ile evinin bahçesinde oyun oynayan 59 yaşındaki Philip Pike, bir gül çalısının içine düştü. Parmaklarında küçük çizikler oluşan adam durumu ciddiye almadı ancak kaptığı et yiyen bakteri yüzünden parmaklarını kaybetti, ölümden son anda kurtuldu.
BAZI PARMAKLARI KESİLDİ, DEVAMI DA GELEBİLİR
Bahçede çocuklarıyla su savaşı yaparken et yiyen bakteriden kapan ve nekrotizan fasiit isimli hastalığa yakalanan adam, iki hafta boyunca komada kaldı. Kalp pili takılmak zorunda kalınan talihsiz baba, el ve ayak parmaklarının bazılarını kaybetti. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ilaca bağlı bir hayat süren adamın başka parmakları da kesilme tehlikesi ile karşı karşıya.
YÜRÜMEYİ TEKRAR ÖĞRENDİ
Hastaneden çıktıktan sonra yürümekte zorlanan adam, yürümeyi tekrardan öğrenmek zorunda kaldı.
ÖLÜMCÜL BİR BAKTERİ
Nekrotizan fasiit, cildin, kasların ve organların altındaki dokuyu etkileyen bir bakteriyel enfeksiyonla başlar. Nispeten küçük bir yaralanmayla başlayabilir ancak kan zehirlenmesi ve organ yetmezliği nedeniyle yaşamı tehdit eder hale gelebilir. Hastalıktan etkilenen dokuların kesilip çıkarılması tedavinin bir parçasıdır. Her beş vakada bir veya iki civarı ölüm ile sonuçlanır.
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Tarafsızca Adlı Yorumcu Ve Aynı Kafada Olan Kişilere Sözüm ,Kendinizi Kandırmayın Rabbimin Yarattığı Tüm Kullara Ve Canlılara Saygımız Sonsuzdur ,Yaradandan Ötürü Severiz ,Lakin Ülkemizin Usa Ve Avrupalı Emperyalistlerin Çabalarıyla ,Ülkemiz Hayınlarının Pervarsızca Kışkırtılıp ,Yapılan Hizmetlere Ve İnançlara Saldırılması ,Ülkemizi Kardeşi ,Kardeşe Kırdırılması ,Tanklarla ,Uçaklarla ,İnsanların Üzerine Saldırılması Durumuna ,Ülkeyi Parçalama Derdine Girenleri, Bukadar Huzurlu Bir Yaşamı Göz Ardı Edip Pervarsızca Karalayanları ,İhanetçileri ,Görmemezlikten Gelmekte Bir Tür Hayınlık Olduğunu Herkesçe Malumunuz Olduğu Aşikardır ,Lakin Vatanını Sevenlere Beddua Edeceksen Et Rabbim Neyin Ne Olduğunu Çok İyibilir .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah şu hdpkklılara böyle dert vermez anlam veremiyorumCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ne dertler var Allah vermesin kimseyeCevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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ALBATROS Artık şu kopyala yapıştırdan vazgeç bu nedir böyle hep aynı şeyler bir kurtul şu kafadan ya yada sanadamı bulaşsın bu haberdeki dicemde bilmiyorum beddua etmicem biz insanı yardadanda ötürü insan diye sevdik ne kadar kötü olursa olsun.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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insan olmak iyi olmaktır allahın yarattığı tüm insanlar için iyi duygular beslemektir barbar olmayalım insan olalımCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır