Çocukları için yaptığı oyun parkına yıkım kararı verildi

27.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:23

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Özdemir , çocuklarının oyun oynayabilmesi için evinin karşısındaki boş bir araziye oyun parkı yaptı. Kendisine ait arsaya izinsiz yapı inşa edildiğini öğrenen Zafer Solak ise durumu belediyeye şikayet etti. Belediye, büyük bölümü tahtadan yapılan, salıncak ve kaydıraktan oluşan park için yıkım kararı aldı.

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 293 Sokak'ta yaşayan ve çocuklarının oyun oynayabileceği bir parkın bulunmadığını ifade eden inşaat işçisi Mehmet Özdemir, geçen hafta evinin karşısındaki boş araziye oyun parkı yapmaya karar verdi. Özdemir, büyük bir kısmı tahta parçalarından oluşan salınca ve kaydırak yaptı. Parkı gören arazi sahibi Zafer Solak bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi'ne şikayette bulundu. Alanda inceleme yapan belediye ekipleri, izinsiz inşa edilen oyun parkının yıkılmasına karar verdi. Ekipler, çevrede park bulunmadığını iddia eden Özdemir'in evine 100 ve 150 metre uzaklıkta, belediyeye ait 2 çocuk parkının bulunduğunu bildirdi.

ARSA SAHİBİ: YIKILMASINI İSTİYORUM

Kendisinden izin alınmadığını belirten arazi sahibi Zafer Solak, "Arsama böyle bir şeyin yapıldığından haberim yoktu. Şikayetçi oldum. Belediyeye gidip yıkılmasını istedim. Kendim bu mahallede oturmadığım için yapıldığını görmedim. Çocuklar için de çok sağlıksız kaydırak ve salıncak yapılmış. Her şeyden önce benim iznim yok. Bu yapının yıkılmasını istiyorum" dedi. Çocuk parkını yapan inşaat işçisi Mehmet Özdemir ise, "Çocuklarım oynayabilecekleri bir oyun alanı olmadığı için yollarda oynuyorlardı. Araç çarpacak korkusuyla gidip, bu alana 1 hafta önce park yaptım. Zabıta öğrenip geldi. İzinsiz olduğunu ve yıkılması gerektiğini söylediler. Buranın sahibini uzun yıllardır hiç görmedik. Sahibi de geldi, yıkılmasını istedi. Biz de kabul ettik. Çocuklarımızın oyun parkını yıkacaklar. Arsa sahibine tepkiliyim. 50 yıldır bu arsayı kullanmıyor. Çocuklara bir salıncağı ve kaydırağı çok gördü. Biz kötü amaçlı bir şey yapmadık" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Funda Özdemir de olaya tepkilerini ifade ederek, 14 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirtti ve "Çocuklarımız burada oynuyor, yıllardır boş. Şimdi kıymete bindi. Bize göre kimseye bir zararı yok" dedi. Parkın yıkılmasını istemediklerini belirten ve bölgede yaşayan Neşe Özdemir ise, "Buradaki parkı madem yıkacaklar, yetkililerden bu alana park yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Denizli