Çocukları için kurdukları kooperatif gelecek vadediyor

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:54

Türkiye'nin birçok ilinden farklı meslek gruplarına mensup 100 kişinin, tarlalarını badem bahçesine dönüştürerek geleceğe yatırım yapmak üzere kurduğu Atabirlik Badem Üretim Kooperatifinin üye sayısı, 3 yılda 5 kat arttı.

Sivrihisar ilçesinde 2016 yılında kurulan kooperatifin üyeleri, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamak adına boş tarlalarına badem fidanı dikerek, gelire dönüştürdü.

Fidanların dikilmesinden 3 yıl sonra, ağaç başına 20 kilogram ürün elde eden üyeler, 2020'de verimi iki katına çıkarmayı hedefliyor.



Her yıl sayısı artan ve dikim alanı büyüyen kooperatif üyeleri, gelir kapısı haline dönüşen bahçelerinde hafta sonu ailece bir araya geliyor.

Kooperatifin yöneticilerinden Enver Baltaş, bahçelerinin 600 dönüme ulaştığını, bin 450 dönümde ise hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Yoğun ilgi sebebiyle yumurta ve sebze üretimi de yaptıklarını belirten Baltaş, şöyle konuştu:

"Başlangıçta sıradan bir tarla ve birkaç tarım gönüllüsüyle kurulan kooperatif, bugün 2 bin dönümde üretim yapar hale geldi. Üye sayımız 500'e ulaştı. Binalar ve ağaçların yükselmesiyle üyelik değeri 20 katına çıktı. Biz başardıysak herkes başarabilir. Yeter ki toprağa ve tarıma önem verin. 3 yıllık tecrübemiz geleceğin tarımda olduğunu hepimize gösterdi. Şimdi birçok üyemiz, şahsi olarak da tarla satın alarak kendi bahçelerini oluşturmaya başladı."

Kaynak: AA