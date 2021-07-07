Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze halinde yakalandı
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Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze halinde yakalandı

Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze halinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında çocukları fuhuşa teşvik etmek gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Keşan Meyve Hali'nde yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında çocukları fuhuşa teşvik etmek gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Keşan Meyve Hali'nde yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan şahıs, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında cezaevi firarisi A.G. isimli bir kişinin Keşan Meyve Hali'nde olduğu haberinin alınması üzere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın son görüldüğü yere gitti. Olduğu yerde polisler tarafından kıskıvrak yakalanan A.G., polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan UYAP sorgusunda A.G.'nin aralarında kişiyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek; çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek suçundan 6 ayrı kaydı olmak üzere toplamda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Yakalanan firari daha sonra Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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