Çocukları En Çok Yaralayan Sporlar!

Bu durum kısa süreli olarak aktiviteye devam edememe, uzun süreli olarak da ciddi sakatlıklara ya da kalıcı problemlere neden olabilir. Kız çocukları erkeklere oranla daha çok yaralanıyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, çocukların en çok yaralandığı spor dalları hakkında şu bilgileri verdi:

JİMNASTİK YARALANMALARI

"Jimnastik sporu son dönemde aileler tarafından sık tercih edilen bir spor türüdür ve çocuk sağlığı üzerine birçok olumlu katkısı vardır. Osteoporosis İnternational'da yayınlanan çalışmada 4-12 yaşlarında ki çocuklarda jimnastiğin el bileğinde ki kemik gelişimini desteklediği görülmüştür ancak Acta Ortopedica Brasileira'da yayınlanan çalışmada ise jimnastik yapan çocukların yüzde 65'inde el bileği yaralanması, yüzde 82'sinde el bileği ağrısı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi olarak bağların zamanla esnekliğinin artması ve stabilizasyon kaybı gösterilmiştir. 2016 Rio de Janeiro da yapılan Yaz Olimpiyatlarında bin 100 yaralanma oluşmuştur ve en yüksek yüzdeye jimnastik sahiptir. Esneklik ve stabilizasyon düzgün bir şekilde kontrol altına alınmazsa çocukluktan gelen yaralanmalar uzun vade de tekrarlanır.

EN ÇOK YARALANMA FUTBOL, HENTBOL VE GÜREŞTE

Çocuklarda yaralanmalara bakıldığı zaman genel olarak alt vücut, üst vücuda göre daha fazla yararlanmaktadır. Futbol, hentbol gibi sporları ele alacak olursak çocuklarda diz yaralanmalarına neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür sporlar temas içeren sporlar oldukları için yaralanma yüzdeleri oldukça fazladır. Okul çağında ki sporcuları inceleyen çalışmalarda, çocuklarda en çok ayak bileği yaralanması olduğu ortaya çıkmıştır. En çok yaralanma futbol, hentbol ve güreş gibi sporlarda ortaya çıkmıştır.

EN AZ YARALANMA DALIŞ, TENİS, SU TOPU, YÜZME VE GOLFTE

Dalış, tenis, su topu, yüzme ve golf en düşük yaralanma oranlarına sahip sporlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu spor türlerinin hemen hemen hepsi yumuşak tarzda ki sporlardır ancak vücudun tek bir tarafına (asimetrik) odaklandıkları için uzun süreli problemlere yol açabilir. Ergenler üzerinde yapılan çalışmalarda yüzme sporunun gövde asimetrisi ve kifozu (kamburluk) arttırdığı özellikle genç kızlarda bel ağrısı ile ilişkisi tespit edilmiştir.

PEKİ ÇOCUKLAR SPOR YAPMASIN MI?

Yapılan spor türü ne olursa olsun vücut için esneklik, kuvvet ve stabilizasyon parametreleri denge de olmalıdır. Özellikle gözden her zaman kaçan stabilizasyon egzersizleri antrenman programlarına kesinlikle eklenmelidir. Sporun türüne bağlı olarak kişinin ihtiyaçları belirlenmeli stabilizasyon egzersizlerinin her zaman üst sıralarda olduğu bireysel egzersiz programları hazırlanmalıdır."