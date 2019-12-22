Çocukları dilendirenlere operasyon

22.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:02

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte, çocuk dilencilere yönelik operasyon düzenledi.



Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.



Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, çocuk yaşta dilendirilen çocukları toplayarak, yasal işlem uygulamak için merkeze götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA