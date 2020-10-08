Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması
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Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması

08.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı Eskişehir'de 2 çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması

Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dilencinin bir çocuğu ise kargaşa esnasında kayıplara karıştı.

Olay, İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İki küçük çocuğuyla birlikte dilencilik yapan bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine zabıta tarafından yakalandı. Kadının dilendiğini inkar etmesi ve zabıta ekiplerine zorluk çıkarması üzerine olay yerine polis geldi. Kargaşa esnasında kadının yanında dilendirdiği bir çocuğu ise kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Ekiplere, "Ne yaptım ben size, sanki hırsızlık yaptım. Benim çocuklarım dilenmiyor" şeklinde sitemde bulunan kadın, yanında kalan çocuğuyla birlikte yolun ortasına oturarak kendisini gözaltına almak isteyen polislere mani olmaya çalıştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polise "okuma yazmam yok" diyen kadın, çocuğuyla birlikte polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise 'okuma yazma bilmiyorum' savunması
Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise 'okuma yazma bilmiyorum' savunması
Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise 'okuma yazma bilmiyorum' savunması
Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise 'okuma yazma bilmiyorum' savunması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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