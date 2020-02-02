Çocukları dağa kaçırılan iki anne ile şehit eşi Bursa'da buluştu

02.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:01

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP Diyarbakır binası önünde eylem yapan annelerden İmmihan Nilifırka ve Türkan Mutlu ile şehit eşi Yıldız Namdar, Bursa'da "Terörle Mücadele Buluşması" etkinliğine katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vatan Partisi İl Teşkilatınca düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Nilifırka, İstanbul'da yaşadığını ve 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'da oturma eylemine katıldığını söyledi.

Başarılı bir öğrenci olan oğlunun, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezuniyetine iki ay kala kaçırıldığını aktaran Nilifırka, şunları dile getirdi:

"Karıncayı bile incitmezdi, kimseye zararı olmayan bir çocuktu. PKK bizden ne istedi? Niye çocuklarımızı dağa götürüyorlar, öldürtüyorlar? Ben de bir Kürt'üm. Oğlumu geri göndersinler, kendi çocuklarını götürsünler. Bizim dağda ne işimiz var? Oğlum kendisi gidecek bir çocuk değildi, onu kaçırdılar. Oğlum, beni duyuyorsan eve gel. 5 senedir senin sesine hasretiz. Ailece perişan olduk."

Bursa'dan Diyarbakır'a giderek oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu, kızı Ceylan Tekin'den 6 yıldır haber alamadığını anlattı.

Kızının, kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu dile getiren Mutlu, "Üniversite sınavını kazanmıştı. Çok başarılı bir çocuktu. Çok hayırlı bir evlattı. Arkadaş kurbanı oldu. 22 Ağustos 2013'te evden çıktı. Çalıştığı iş yerine gidip çıkışını verecekti. Hafta başında da Balıkesir'de üniversiteye kayıt yaptıracaktık ancak o gün çocuğum geri dönmedi." dedi.



Mutlu, çocuğunu bulabilmek için çok çaba sarf ettiğini, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu belirterek, "Onlar, 'Biz Kürtlerin hakkını arıyoruz' diyorlar. O zaman ben de Kürt annesiyim, benim de evladımı versinler. Benim evladımı elimden alarak, öldürerek öyle bir hak istemiyorum. Sonuna kadar da evladımın peşindeyim. İnşallah kızım beni izler. Ceylan, kızım eve dön. Ben sana hiç kızgın değilim. Abin, ablan sana kızgın değil. Sen hayırlı bir evlattın. Sen başarılı bir öğrenciydin. Ceylan'ın gelmesini istiyorum." diye konuştu.

"Bu anneler birer kahraman"

Terör örgütü PKK mensuplarınca 1995 yılında gözlerinin önünde şehit edilen astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar ise yıllardır teröre karşı mücadele verdiğini aktardı.

Diyarbakır annelerinin verdiği tepkiyi haklı bulduğunu söyleyen Namdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneydoğu'daki anneler çıkacak ve PKK ile HDP'nin gerçek yüzünü anlatacaklar diye yıllarca bekledim. İşte o gün bugündür. Ben anneleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bu anneler cesur. Bu anneler birer kahraman. Terörü, çocukları dağa zorla kaçırılan, terör örgütünün Kürt halkının hakkını savunmadığını söyleyebilecek kadar cesur olan anneler bitirecek. Ben de onların yanındayım. Onun için buraya geldim."

Öncü Kadın Bursa İl Başkanı Suna Soydaş Fırat da 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eyleme başlayan ve evlatlarına kavuşma mücadelesi veren annelere Bursa'dan destek vermek istediklerini belirtti.

"Teröre hayır" demek, annelerin evlatlarına kavuşması için etkinliği düzenlediklerini kaydeden Fırat, "Bu bir evlat mücadelesidir. Gerçekten PKK'nın zorla, kandırarak kaçırdığı çocukları aileleri geri istiyor. Bu aileler, acının kaynağını bildikleri için HDP binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Biz de onların her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA