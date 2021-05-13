Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi
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Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Yaşam

- Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, HDP'ye ateş püskürdü "HDP'liler 14 yaşındaki çocuğumu kaçırdı, 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat...

- Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, HDP'ye ateş püskürdü

"HDP'liler 14 yaşındaki çocuğumu kaçırdı, 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, Ramazan Bayramına gözü yaşlı girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 14'üncü gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu söyledi.

"13 bayramdır çocuğumu görmüyorum"

Çocuğunu 13 bayramdır görmediğini ve 3 bayramdır Diyarbakır'da HDP il binası önünde evladını almak için nöbette olduğunu belirten baba Bingöl, "Benim çocuğumu hırsız HDP partisi kaçırıp götürdü İstanbul HDP Arnavutköy ilçe teşkilatına teslim etti. Oradan onlar tarafından dağa götürüldü. Benim 14 yaşındaki çocuğumu kaçırıp götürdüler ben 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Benim şuanda içim o kadar yanıyor ki onlar nasıl benim ve bu ailelerin içini bu kadar yaktıysa Allah'ta onların içini yaksın. Ben çocuğumu istiyorum ve benim çocuğum 14'üncü bayramda gelir onu kucaklar evime götürürüm. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan bak halimizi görüyorsun. Ben bayram günü evde değilim, HDP'nin kapısında seni bekliyorum. Nerede güvenlik güçlerini görürsen kaç gel teslim ol. Ben burada seni alamdan da ayrılmayacağım" dedi.

Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi
Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi
Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi
Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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