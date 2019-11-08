Çocukları bekleyen sinsi tehlike: Para şeklindeki piller

08.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:33

Son yıllarda düğme ve para şeklindeki pillerin küçük çocuklar tarafından yutulması ve bu yüzden çok ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Avrupa ve Amerika'da ölümle sonuçlanan vakalara rastlanırken Türkiye'de de pil yutulması olayları baş gösterdi. Gün geçtikçe büyüyen bu gizli tehlikeye karşı ebeveynlerini bilgilendirmek isteyen Bağcılar Belediyesi, "Düğme Yada Para Şeklindeki Pillerin Yutulması" konulu bir seminer düzenledi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte sonum yapan Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, 1-6 yaş grubundaki çocukların öğrenme konusunda meraklı olmaları ve her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları nedeniyle kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturduğunu söyledi. Düğme piller çocuklar tarafından istenilmeden yutulabildiğini belirten Arna, "Piller yutulduktan sonra yemek borusunda yapışıp kalabilirler. Bu çok tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Çapları 16 mm'den fazla olan pillere çok daha fazla dikkat edilmelidir. Zira bu boyutlardaki düğme pillerin kişinin yemek borusunda kalma ihtimali çok daha fazladır" dedi.

Röntgen çekilmeden önce bir şey yememesi, kusturmaya zorlanmaması gerekiyor

Son iki yıl içinde ölüm vakalarının on misli artığına dikkat çeken Arna, şöyle devam etti: "Saatler ve hesap makinelerinde çokça kullanılan düğme piller özellikle çocuklar için tehlikelidir. Çünkü bu küçük ve parlak cisim çocukların ilgisini çeker ve kolayca yutulabilirler. Bu pillerin ağza alınması ve nefes borusunu tıkaması halinde boğulmalar meydana gelebilir, ayrıca yutulması da son derece tehlikeli zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Bu nedenle ortalıkta bu tip pilleri bulundurmamalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeliyiz."

Arna konuşmasını uyarılarla dolu şu cümlelerle bitirdi: "Pil yutan çocuk soğuk algınlığı, ses kısıklığı ve iştahsızlık benzeri semptomlar gösterir.Bu belirtileri görünce üşüttü diyebilirsiniz. Genellikle pil olduğu ebeveynlerin aklına bile gelmiyor. Çok dikkatli olmalısınız. Çocuğunuz pil yutması durumunda bir şey yapmayacaksınız. En yakın hastaneye götüreceksiniz. Röntgen çekilmeden önce bir şey yememesi, içmemesi hatta kusturmaya zorlanmaması gerekiyor.Hastaneye giderken aynı pilden bir tane daha götürün. Doktor pil hakkında bilgiye sahip olunca işi daha kolay olacaktır."

Programın sonunda katılımcılara pil kumbarası dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler