Çocuklardan trafik haftası mesajı
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Çocuklardan trafik haftası mesajı

Çocuklardan trafik haftası mesajı
05.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:24

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı çektikleri videoyla kutladı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı çektikleri videoyla kutladı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hem koronavirüs hem de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle evde kalan çocuklara video çektirdi.

12 çocuğun yer aldığı videoda hem trafik hem de Covid-19 salgınıyla ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili görsel mesajlar yer aldı.

Emniyet görevlileri tarafından içinde toplumsal mesajların da yer aldığı bir klip haline getirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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