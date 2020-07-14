Çocuklardan örnek olacak davranış Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, kendi el emekleriyle hazırladıkları süs eşyalarını mahallelerinde kurdukları stantta satışa sunarak sağladıkları gelirleri de Kızılay'a bağışladı.

Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, kendi el emekleriyle hazırladıkları süs eşyalarını mahallelerinde kurdukları stantta satışa sunarak sağladıkları gelirleri de Kızılay'a bağışladı.

Afyonkarahisar Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup minik, Kızılay için kolları sıvadı. Mermer atıklarını toplayan çocuklar onları boyayıp süs eşyasına çevirdi. Mermer parçalarından elde ettikleri süs eşyaları ile birlikte kitap ayracı ve evlerinde bulunan kullanılmayan kitapları mahallelerinde kurdukları stantta satışa çıkardı. Minikler gün içinde standın önünden geçenlere ve araç sürücülerine bu eşyaları satıyorlar. Müşteri bulamadıkları zaman da bu eşyaları mahallede kapı kapı gezip sakinlere satmaya çalışıyorlar. Çocuklar buradan elde ettikleri geliri Kızılay'ın destek olduğu çocuklara bağışladı. Çocukların bu anlamlı davranışını öğrenen Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, standı ziyaret ederek, çocukların biriktirdiği paraları teslim aldı.

İleride hayırlı evlatlar olacak

Çocukların ziyaret ederek süs eşyası sattığı mahalle sakinlerinden Nisa Hocaoğlu, miniklerin böyle bir davranışta bulunmalarının çok güzel bir olay olduğunu ifade etti. Hocaoğlu "Yazın boş zamanlarını değerlendirmek için çocukların bu şekilde ayraç, taş boyama yaparak bundan elde ettikleri gelirleri de Kızılay Derneği'ne bağışlayarak yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarını düşünmeleri çok güzel bir olay. Ben onların ilerde de çok başarılı ülkesine hayırlı evlatlar olarak bu şekilde derneğe desteklerinin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Çocuklarımız gelecek adına bizi umutlandırdı

Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar da, çocukların böyle bir çalışma yaptıklarını duyduklarını ve o yüzden ziyaret ettiklerini söyledi. Okyar: "Osman Gazi Mahallesi'nde oturan çocuklarımız kendilerince Kızılay için bir proje geliştirmişler, biz bunun haberini aldık. Bu bizi çok duygulandırdı, gururlandırdı. Bizzat yüz yüze gelip çocukları ziyaret etmek istedik. Çocuklarımız pandemi dönemi ve yaz döneminde evde çok sıkılmışlar ve kendi aralarında konuşup böyle bir karar almışlar. Sokaktan topladıkları mermer parçalarını boyayarak süs eşyasına çevirmişler. Bunun yanında kitap ayracı ve evlerinde bulunan fazla kitapları bir stant oluşturarak Kızılay adına bağış toplamaya başlamışlar. Topladıkları paraları da Kızılay'a bağışladılar. Biz geldik ziyaret ettik gerçekten pırlanta gibi çocuklar. Bu, geleceğimiz adına bize ümit verdi. İnşallah bu çocuklar ileride devletimize milletimize hizmet edecek. Bu çocuklarımızın güzel hareketi geleceğimiz adına bizi umutlandırdı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA