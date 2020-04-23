Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları - Magazin
23 Nisan, Türkiye, Magazin, Haber

Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları

Yapımcı ve sunucu Neşe Sapmaz'a Türkiye'nin dört bir yanındaki 'Neşeli Çocuklar'dan 23 Nisan kutlamaları videoları geldi. Çocuklar videolarda "Korona virüs bizi durduramaz, her şartta bayramımızı kutlarız" dedi.

23.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:42
Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları

Yaklaşık üç yıldır başlattığı 'Neşeli Çocuklar' adlı iyilik hareketiyle birçok ildeki ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşan çocuklar 23 Nisan sürprizi yaptı. Minik kalplerden gelen bayram mesajları tüm Türkiye'ye yayıldı. Neşeli Çocuklar projesi kapsamında Şanlıurfa, Bursa İnegöl, Batman, Gaziantep, Afyonkarahisar, Eskişehir, Van, Hatay Arsuz Harlısu Köyü, Ankara'daki okullarda okuyan ve yardım alan çocuklar, 23 Nisan mesajları gönderip videolarını sosyal medyada paylaştı.& ;

'KORONA BİZİ DURDURAMAZ'

Bu duygunun tarifsiz olduğunu dile getiren Neşe Sapmaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Neşeli Çocuklar isminde bile bir niyeti gizliyor. Her çocuk neşeyle dolsun istedik. Neşeye ihtiyacımız var. Bugünlerde daha da derinden hissediyoruz. 23 Nisan'ın 100. Yılı'nda çocuklarımız videolarında 'Korona virüs bizi durduramaz, her şartta bayramımızı kutlarız' demiş."

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı Magazin
İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı
Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim Magazin
Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Magazin
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi Magazin
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Magazin
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
Küçük şarkıcı Kuzey'den 23 Nisan'a özel 'Türkiyem' bestesi Magazin
Küçük şarkıcı Kuzey'den 23 Nisan'a özel "Türkiyem" bestesi
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Halil Sezai Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Loris Karius Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:43:02. #1.14#
title