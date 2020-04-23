Çocuklardan Neşe Sapmaz'a 23 Nisan videoları Yapımcı ve sunucu Neşe Sapmaz'a Türkiye'nin dört bir yanındaki 'Neşeli Çocuklar'dan 23 Nisan kutlamaları videoları geldi. Çocuklar videolarda "Korona virüs bizi durduramaz, her şartta bayramımızı kutlarız" dedi.

Yaklaşık üç yıldır başlattığı 'Neşeli Çocuklar' adlı iyilik hareketiyle birçok ildeki ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşan çocuklar 23 Nisan sürprizi yaptı. Minik kalplerden gelen bayram mesajları tüm Türkiye'ye yayıldı. Neşeli Çocuklar projesi kapsamında Şanlıurfa, Bursa İnegöl, Batman, Gaziantep, Afyonkarahisar, Eskişehir, Van, Hatay Arsuz Harlısu Köyü, Ankara'daki okullarda okuyan ve yardım alan çocuklar, 23 Nisan mesajları gönderip videolarını sosyal medyada paylaştı.& ;

'KORONA BİZİ DURDURAMAZ'





Bu duygunun tarifsiz olduğunu dile getiren Neşe Sapmaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Neşeli Çocuklar isminde bile bir niyeti gizliyor. Her çocuk neşeyle dolsun istedik. Neşeye ihtiyacımız var. Bugünlerde daha da derinden hissediyoruz. 23 Nisan'ın 100. Yılı'nda çocuklarımız videolarında 'Korona virüs bizi durduramaz, her şartta bayramımızı kutlarız' demiş."