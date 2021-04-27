Çocuklardan mutluluğun resmi
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Çocuklardan mutluluğun resmi

Çocuklardan mutluluğun resmi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de pandemi dolayısıyla sıkılan çocukların futbol sahasında bulunan kale direğini salıncağa çevirmesi sonrasındaki mutluluğu, görenleri tebessüm ettirdi.

Eskişehir'de pandemi dolayısıyla sıkılan çocukların futbol sahasında bulunan kale direğini salıncağa çevirmesi sonrasındaki mutluluğu, görenleri tebessüm ettirdi.

Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan futbol sahasındaki kale direğine salıncak yapan çocukların eğlencesi görülmeye değerdi. Pandemiden dolayı sıkılan çocuklar kendi yaptığı salıncakla stres atmaya çalıştı. Korona virüs sebebiyle parklarda oynamaları yasak olan çocukların mahalle arasında böyle bir çözümle eğlenmeleri görenleri de tebessüm ettirdi. Hava sıcaklıklarının artması sonrasında kendilerini sokağa atan çocuklar, ailelerinin kontrolleri altında kısa süre de olsa eğlenmeyi bildi. - ESKİŞEHİR

Çocuklardan mutluluğun resmi
Çocuklardan mutluluğun resmi
Çocuklardan mutluluğun resmi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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