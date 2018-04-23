Çocuklardan Muhteşem 23 Nisan Gösterisi

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Hedef Batıkent Belde Evi ve 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi bünyesindeki öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Vatandaşların salonu tamamen doldurduğu etkinliğe Eskişehir dışındaki programı dolayısıyla katılamayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da gönderdiği görüntülü mesaj ile çocukların ve izleyicilerin bayramını kutladı. Ataç'ın konuşması salondakilerden alkış alırken program çocukların piyano performansı sergilemesi ile başladı. Daha sonra çocuklar çeşitli yörelerin halk danslarını da başarı ile icra etti. 23 Nisan şiirlerinin de okunduğu kutlama programında tekvando takımının gösterisi ile minik balecilerin dansları da salonu dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik, sahnedeki çocuklar ile davetlilerin hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söylemesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR