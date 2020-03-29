Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi
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Michael Jackson, Manavgat, Türkiye, Yerel

Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi

Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasıyla Türkiye'ye "Yarınlarımız için Evde Kal" mesajı verildi Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu öğrencileri, korona virüs ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti.

29.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:37
Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi

Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi

Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasıyla Türkiye'ye "Yarınlarımız için Evde Kal" mesajı verildi

ANTALYA - Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu öğrencileri, korona virüs ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti. 7-14 yaş arası çocuklar, Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek Türkiye'ye "Yarınlarımız için Evde Kal" mesajı verdi.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası koristleri, korona virüsle mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti. Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şefi müzisyen Tayfun Yılmaz'ın önderliğinde organize olan koro elamanı 45 çocuk, evlerinden söyledikleri We Are The World şarkısıyla tüm Manavgat halkının gönlüne girdi. Şef Tayfun Yılmaz, Yavuz Durak'ın Mavi Gezegen şarkısı ile Micheal Jackson'un We Are The World şarkısını tek bir şarkı haline getirerek koristlerini evlerinde seslendirmeleri için organize etti. Video kurgu ve animasyonu Serkan Köse tarafından gerçekleştirilen ve "Yarınlarımız için Evde Kal" mesajının verildiği video Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlandığı anda herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Evlerinden şarkıyı seslendiren çocuklar güzel sesleri ile büyük ilgi çekti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya paylaşımında çocuklara teşekkür etti. Sözen, "Çocuk koromuz yaptıkları bu güzel ve anlamlı çalışmayla tüm Türkiye'ye mesaj verirken, bu zorlu günlerde hepimizin yüzünün gülümsemesine neden oldu. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarımızın Atatürk Kültür Merkezi'nde hep bir arada konser verecekleri günleri iple çekiyoruz. Tüm çocuklarıma ve klibin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi

Kaynak: İHA

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Çocuklardan Michael Jackson uyarlamalı 'evde kal' klibi

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