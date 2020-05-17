Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İlhan Başar Şener (12) ve Su Karaağaç (12), evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde vakit geçirmek için çareyi sosyal mesafeyi koruyarak oturdukları dairenin önünde oynamakta buldu.

Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci
17.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:00

 

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İlhan Başar Şener (12) ve Su Karaağaç (12), evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde vakit geçirmek için çareyi sosyal mesafeyi koruyarak oturdukları dairenin önünde oynamakta buldu.Karşıyaka ilçesinde, vakitlerinin bir kısmını okullarında arkadaşlarıyla bir kısmını da park ve sokaklarda oyun oynayarak geçiren çocuklar, koronavirüs nedeniyle evde kaldı. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, geçtiğimiz çarşamba günü 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken, sokaklar yeniden çocuk sesleriyle şenlendi. Getirilen serbestliğin sona ermesiyle bir sonraki izin gününe kadar evde vakit geçirmeye devam eden çocuklar ise keyifli vakit geçirmek için farklı yöntemler buldu. Karşılıklı dairelerde oturan İlhan Başar Şener ve Su Karaağaç, evlerinin kapısından isim-şehir, kelime oyunu oynuyor, sosyal mesafeyi koruyarak ip atlıyor, top oynuyor. Keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Başar ve Su aynı zamanda sokağa çıkma özlemlerini bir nebze de olsa giderdiklerini dile getirdi.'ZAMAN GÜZEL GEÇİYOR'En çok arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini söyleyen İlhan Başar Şener, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. geçtiğimiz günlerde birkaç saatliğine de olsa sokağa çıktık ancak yine evlerimizdeyiz. Beraber oyunlar oynayamıyoruz. Biz de beraber oyun oynamak için kapı önünden isim-şehir oyunu oynamaya başladık. Kendimiz böyle bir yöntem geliştirdik. Oyunla çok güzel zaman geçiriyoruz. Kapımızın önünde çeşitli oyunlar oynuyoruz. Ben tenis oynuyorum. Kondisyonumun düşmemesi için boş zamanlarımda karşı komşumuz Su ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek karşılıklı spor da yapıyoruz. Top oynuyoruz, ip atlıyoruz" dedi.'OYUNLAR OYNUYORUZ'

Lisanslı yüzücü olduğunu dile getiren 6'ncı sınıf öğrencisi Su Karaağaç evden çıkamadıkları için canlarının çok sıkıldığını anlatarak, "Koronavirüs sürecinde artık evdeyiz. Evde resim yapıyorum. Kitap okuyorum, derslerime çalışıyorum. Ancak bir süre sonra sıkılmaya başladık. Daha sonra karşı komşumuz Başar arkadaşımla kapılarımızın önünde oyun oynamaya karar verdik. İsim-şehir, kelime oyunu gibi oyunlar oynuyoruz. Ayrıca dışarı çıkamadığımız için Başar arkadaşımla formda kalmak için karşılıklı spor yapıyoruz. İp atlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:34:36. #1.14#
title