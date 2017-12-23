Çocuklardan Kitap Bağışı

Bodrum ilçesinde, Göztepe Futbol Okulunun düzenlediği etkinlikte 120 çocuk, Cevat Şakir Halk Kütüphanesine kitap bağışında bulundu.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, kent merkezinde bulunan yaklaşık 150 yıllık halk kütüphanesine kitap bağışı yapıldı.



Kütüphane önünde toplanan ve yaşları 5 ile 15 arasında değişen 120 çocuk, futbol okulu yetkilileri, ellerinde kitaplarla tarihi kütüphaneye girdi.



Çocuklar burada kütüphane hakkında bilgi aldıktan sonra yanlarında getirdikleri kitapları yetkililere teslim etti.



Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği farkındalık yaratmak adına yaptıklarını söyledi.



Çocukları bilgisayardan kurtarmak istediklerini ifade eden Çatak, "Elimizde okumadığımız kitapları kütüphaneye bağışlayarak bir yarış başlatalım istedik. Yarışmada üyelik numarası vereceğimiz oyunculardan en çok kitap okuyanlar çeşitli hediyeler kazanacaklar. Çocuklar okudukları kitapları aynı zamanda özetini çıkartması gerekiyor." diye konuştu.



120 çocuğun yaklaşık 500 kitap bağışladığını aktaran Çatak, bağışlanan kitapların hepsinin ilk sayfasında bağışta bulunan çocukların isimlerinin yazacağını kaydetti.



Bodrum Cevat Şakir Halk Kütüphanesi Müdürü İbrahim Öztürk de bağışta bulunan çocuklara ve kulüp yetkililerine teşekkür etti.