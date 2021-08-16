Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım
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Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım

Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi Yaz Okulu öğrencileri, Türkiye'de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için yardım topladı.

Esenler Belediyesi Yaz Okulu öğrencileri, Türkiye'de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için yardım topladı. Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını, 'Kardeşlik Kumbarası'na atarak ve zor durumdaki sel bölgesine yardım eli uzatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor..

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Yaz Okulu Öğrencileri, afet bölgelerindeki çocuklar için yardım eli uzattı. Ceplerindeki harçlıklarını bağış kutusuna atan öğrenciler aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okuyup afet bölgeleri için dualar etti.

Cebindeki son harçlığını bağışladığını belirten 14 yaşındaki Melikenur Kurt, "Allah deprem sel yangından etkilenen herkese yardım etsin. Bu felaketler için çok üzgünüz. Ben de burada 5 lira bağış yaptım üzerimde o kadar para vardı" dedi.

10 yaşındaki Belina Yurdanur ise  "Türkiye'de seller ve yangınlar oldu. Herkesin yardımda bulunması gerekiyor. Biz de burada yardımda bulunduk. Ben nerede bağış kutusu görsem yardımda bulunuyorum. Ayakkabı, kıyafet gibi yardımlarda da bulunabiliriz. Birlik olmamız gerekir."

"MİNİK ELLERİYLE ACIYI PAYLAŞIYORLAR"

Türkiye'nin son zamanda yangın ve sellerle ilgili çok fazla sıkıntı yaşadığını ifade eden Esenler Belediyesi Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Yaz okulumuzda kurslara gelen çocuklarımız da burada bugün, harçlıklarıyla bağışta bulunuyor. Bu yardımları Zonguldak, Kastamonu, Bartın'da ve benzeri yerlerde selden etkilenen yerlere ulaştıracağız. Görüldüğü gibi çocuklarımız hem minik elleriyle acıyı paylaşıyorlar hem de ülkemizde yaşanan sosyal olaylara duyarlılık kazanıyorlar" dedi.


- İstanbul

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Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım
Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım
Çocuklardan 'Kardeşlik Kumbarası' ile afet bölgesine yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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