Çocuklardan Jandarmaya Ziyaret

Bakım evlerinde yaşayan kimsesiz çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kilis Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı bakım evlerinde yaşayan kimsesiz çocuklar İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Kimsesiz çocuklar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret ettiler. İl Jandarma Komutanlığı personelince düzenlenen etkinlik kapsamında Kilis'te bulunan kimsesiz çocuklar için giyim yardımı yapılırken çocuklar için ayrıca sinema etkinliği düzenlendi. Türk ve Suriyeli kimsesiz çocuklara, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen faaliyette trafikte uyulması gereken kurallar anlatılarak, jandarmanın kullanmış olduğu köpeklerin tanıtımı ile yapmış olduğu görevler hakkında bilgiler verildi.

Türk ve Suriyeli kimsesiz çocuklara ilişkin faaliyet "Yol Arkadaşım 2" adlı filmin izlenmesiyle son bulurken, çocukların mutluluğu jandarma personelini sevindirdi.

Yaklaşık 400 Jandarma personelinin kendi aralarında topladığı yardımla ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de burs verdi. Jandarma personelinin sadece güvenlik değil sosyal sorumluluk alanında da gösterdiği duyarlılık takdir topladı. - KİLİS