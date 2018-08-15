Çocuklardan Hatalı Sürücülere "Kırmızı Düdüklü" Uyarı

Samsun'da, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında hatalı sürücüleri uyaracak çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.



Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı yerlerinde uygulama yaptı.

Denetim sırasında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılırken, ailelere proje hakkında bilgi verildi.



Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar, Kurban Bayramı'nda sürücülerin hata yapması durumunda yanlarındaki çocuklarının birer trafik polisi gibi uyarıda bulunacağını söyledi.

Hem çocuklara trafik bilinci aşıladıklarını hem de sürücülere uyarılarda bulunduklarını aktaran Akar, trafik kazalarının bayram tatillerinde artmaması için gerekli önlemleri de aldıklarını kaydetti.

Gurbetçi sürücü Hasan Uzun da uygulamanın çok yararlı olacağına inandığını belirterek, "Çocuklarımızın araç içinde bizi uyarması çok yararlı olacak. Trafikte bilincin artması için önemli ve yerinde bir proje." dedi.