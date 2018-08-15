Çocuklardan Hatalı Sürücülere "Kırmızı Düdüklü" Uyarı

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında hatalı sürücüleri uyaracak çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama yapıyor.

Trafik denetimleri sırasında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılırken, ailelere proje hakkında bilgi verildi.

Sürücü İbrahim Bulut, uygulamanın çok yararlı olacağına inandığını belirterek, "Çocuklarımızın araç içerisinde bizi uyarması çok yararlı olacak. Trafikte bilincin artması için önemli ve yerinde bir proje." diye konuştu.

Proje kapsamında uygulamaların Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarında ve kent merkezinde devam edeceği bildirildi.