Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı
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Bağcılar, Evde Kal

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı 1. Sınıf öğrencilerinden Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına destek Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte...

07.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:47
Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı

1. Sınıf öğrencilerinden Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına destek

İSTANBUL - Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte bulunarak, vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle okullar kapatılmış ve çocuklar evden eğitim almaya başlamıştı. Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin organize etmesiyle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında sağlıkçılara destek ve moral olmak için bir video hazırladı. Video da kartondan yaptıkları çiçeklerle sağlıkçılara teşekkür eden çocuklar, vatandaşlara ise 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çocuklardan Dünya Sağlık Gününde 'Evde Kal' çağrısı
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