Çocuklardan büyüklere haklı sitem
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Çocuklardan büyüklere haklı sitem

Çocuklardan büyüklere haklı sitem Çocuklar doyasıya parkların keyfini çıkarırken kendilerinin bu sürede yasağı uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söylediler Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 2 aydır yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı...

Çocuklardan büyüklere haklı sitem
13.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:24

Çocuklardan büyüklere haklı sitem

Çocuklar doyasıya parkların keyfini çıkarırken kendilerinin bu sürede yasağı uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söylediler

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 2 aydır yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, parklara akın etti. Çocuklar doyasıya parkların keyfini çıkarırken kendilerinin bu sürede yasağı uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söylediler.

Kozan'da Atatürk Parkına aileleri ile birlikte gelen çocuklar uzun bir aradan sonra ilk kez doğayla buluştu. Çocuk sesleri ile yankılanan parklarda çocukların maske ile oyun coşkusu bir arada yaşandı. Kaydıraklar salıncaklar uzun bir boşluğun ardından sıraya giren çocuklar ile doldu. Çocuklardan Güzide Kılınç, "2 aydır evdeydik. Çok canımız sıkılmıştır. İki aylık gözlere bakacak olursak biz kurallara uyduk hiç dışarı çıkmadık. Büyükler kurallara uymadı, hep dışardalardı. Maske takmadılar hiç. Sosyal mesafeye uymadılar. Ben sokağa çıkarken herkes maske takacak zannettim ama insanların yarısından fazlasında maske yok. ve yan yana oturuyorlar sosyal mesafe yok. Teşekkür ederiz ama böyle devam ederse daha kötü olacağımıza eminim. Büyüklerimiz küçüklerimiz buna uymayacaksa bu izin olmasa da olur" diyerek sitem etti.

Çocuklardan büyüklere haklı sitem

Kaynak: İHA

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