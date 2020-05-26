Çocuklardan "Bugün bayram" şarkısı
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Çocuklardan "Bugün bayram" şarkısı

Çocuklardan "Bugün bayram" şarkısı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan 4-9 yaş arasındaki çocuklar Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını seslendirdi.

26.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:32

Çocuklardan "Bugün bayram" şarkısı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan 4-9 yaş arasındaki çocuklar Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını seslendirdi.

Salgın nedeniyle evde kalan Uçurtma Müzik Okulu öğrencileri, hem güzel vakit geçirmek hem de Ramazan Bayramı dolayısıyla seslendirdikleri "Bugün Bayram" şarkısı büyük beğeni topladı.

Sinan Somuncu, pandemi süresince kapalı olduklarını, dersleri online şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle ders yaparken bir öğrencisinin şarkıyı seslendirmesiyle böyle bir fikrin aklına geldiğini ifade eden Somuncu, "Eşim Aybüke Çiçek Somuncu ile bu fikri hayata geçirmeye karar verdik. Tüm velilerimizi arayıp onlardan bizim hazırladığımız altyapının üzerine çocukların şarkı söylediği videoları bize göndermelerini istedik. Başlarda bir kaç öğrenciyle yapmayı düşündüğümüz proje ilgi görünce isteyen tüm öğrencilerimizin katılması için bayram günü öğlene kadar videoları almaya devam ettik. Bayramda öğrencilerimizle herkese bayram sürprizi yapmak istedik. Güzel bir çalışma ortaya çıktı, çok beğenildi" dedi.

Çocuklardan 'Bugün bayram' şarkısı

Kaynak: İHA

Manşet

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