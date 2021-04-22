Çocuklardan Belediye Başkanı Savran'a ziyaret
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Çocuklardan Belediye Başkanı Savran'a ziyaret

Çocuklardan Belediye Başkanı Savran'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında konuk etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında konuk etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki özel kreşlerde eğitim gören öğrenciler, okul yetkilileri ile Başkan Savran'ı ziyaret etti.

Minik ziyaretçilerini başkanlık makamı girişinde karşılayan Savran, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Savran, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette bir süre başkanlık makamını çocuklara bırakan Savran, çocukların çeşitli taleplerini de dinledi.

Nevşehir'de daha çok çocuk parkı bulunmasını isteyen öğrencilere belediye olarak daha fazla yeşil alan oluşturma ve çocuk parkı yapma sözü veren Savran, "23 Nisan'ın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ile dünyada ilk kez kutlanan çocuk bayramı, bu milletin geleceğine verdiği önemi de gözler önüne sermektedir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha da müreffeh yarınlara taşıyacaklardır. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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