Çocuklardan, Bakan Akar'a asker selamı Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti.

Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti. Bakan Akar çocuklara, koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu.ÇOCUKLARDAN ASKER SELAMITören mangasını selamlamasının ardından Bakan Akar ve Komutanlar, karargah binasına doğru yöneldi. Bu sırada yakınlardaki parkta oynayan çocukların oyunlarını yarıda keserek asker selamı vermeleri üzerine Bakan Akar, karargah binası yerine park tarafına yöneldi.Çocukların verdiği asker selamına karşılık veren Bakan Akar, daha sonra onların yanına gitti. Çocuklarla sohbet eden Bakan Akar, koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu. Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Bakan Akar, çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Bakan Akar, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Bakan Akar, daha sonra "Ben kimim?" diye sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuk "Milli Savunma Bakanı" yanıtını verdi. Bu sırada Bakan Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını iki kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Bakan Akar ve Komutanlara teşekkür etti. Bakan Akar da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu belirterek, "Onları daima minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çocukların yanından ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,

Haber Kodu : 200912081

Kaynak: DHA