Çocuklardan Ankaragücü logolu mozaik Mülteci çocuklardan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e özel bir hediye geldi.

Mülteci çocuklardan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e özel bir hediye geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) 2016 yılından bu yana ortaklaşa faaliyet gösterdiği 'Al-Farah (mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören çocuklar, bir aylık el emeği sonrasında mozaik taşlardan yaptıkları Ankaragücü logosunu Başkan Fatih Mert'e hediye etti. Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kurslara gidemeyen çocuklar, Ankaragücü logolu tabloyu evlerinde hazırladı. Mozaik taşlardan yapılan ve bir ayda tamamlanan Ankaragücü logosunu, çocuklar adına SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Birimi hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'ne destek için başlattıkları "Hatıra Bilet" kampanyası çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Fatih Mert, "Kulübümüzü yaşatmak adına çok önemli bir proje başlattık. Sağ olsun, değerli belediye başkanlarımız bu konuda bize büyük bir destek verdi. Organize ettiğimiz buluşma sonrasında da kulübümüze destek olacaklarının sözünü aldık. Tüm şehrin Ankaragücü için kenetlendiği şu ortamda mülteci çocuklardan gelen bu hediye beni çok mutlu etti. Çok güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Mozaik taşlardan böyle bir şey yapmak sabır ve yetenek ister. Bizde ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. İyi bir eğitim ve uygun şartlar sunulursa aralarından çok sayıda yetenekli sporcu çıkacağına inancım tam. İnşallah ileride Türkiye'ye yaptıkları katkılarla adlarını duyururlar. Kendilerine böyle bir hediyeyi hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Burç Tuna da, Ankaragücü'nün Başkent'in en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, asırlık çınarın geçen sene de çocuklara kapısını açtığını hatırlattı. Tuna, "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıkıldığı dönemde de çocuklarla birlikte kulübü ziyaret etmiştik. Tüm sporcular tek tek onlarla tokalaştı. O çocukların çoğu hayalini kurdukları yeşil çimleri ve futbolcuları ilk kez görmüştü. Duygusal anlar yaşandı. Öğrendikleri Ankaragücü marşıyla da asırlık çınara destek verdiler. O ziyaretin ardından futbolcular tarafından gösterilen ilgi nedeniyle mutlu olan çocuklar, aldıkları mozaik eğitimi sonucunda Ankaragücü'nün logosu yapmaya karar verdiler" dedi.

Ankaragücü Başkan Fatih Mert, korona virüs tehdidinin sona ermesinin ardından mülteci çocukları kulüpte konuk edeceğini ve Al-Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek çocuklarla futbolcuları bir araya getireceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA