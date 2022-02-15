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Çocuklardan AFAD'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklardan AFAD'a ziyaret

Eskişehir'de Çocuk Evleri Koodinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasını gezerek çalışmaları izledi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Çocuk Evleri Koodinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) binasını gezerek çalışmaları izledi.

Afad Gönüllüleri tarafından planlanan sosyal etkinlikler kapsamında "14 Şubat Dünya Öykü Gününde" Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar AFAD İl Müdürü Recep Bayar'ı makamında ağırladı.

Çocukları görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bayar, "Çocuklarımıza 15 yaşına geldiklerinde Temel Afad Gönüllüsü olacaklarına dair bana söz verdi" dedi.

AFAD Gönüllü kıyafetlerini giyen çocuklar, kurtarma araçları tanıdı. Afetler ve korunma yolları konusunda hazırlanan kitapçıklar çocuklara dağıtıldı. Çocuklara '14 Şubat Dünya Öykü Günü' münasebetiyle çocuklara kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Çocuklardan AFAD'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Eskişehir, Çocuk, AFAD, Yerel, Haberler

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