Çocuklardaki soğuk algınlığı influenza virüsü kaynaklı olabilir

01.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:46

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Çocuklarda nefes almada zorluk ve hızlı nefes alma, bilinç değişikliği, 3 günden fazla 38,4 dereceden yüksek ateş, 10 gün boyunca burun tıkanıklığı ya da gözlerde kızarıklık veya sarı akıntı, kulak enfeksiyonu belirtileri varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, çocuklardaki soğuk algınlığı tablosunun, influenza virüsü kaynaklı olabileceği uyarısında bulundu.

Soğuk algınlığı belirtilerinin ve semptomlarının genellikle karşılaşmadan bir ya da iki gün sonra başladığını kaydeden Karabayır, "Çocuklarda burun tıkanıklığı en belirgin semptomdur. Çocuklarda ayrıca açık, sarı veya yeşil renkli burun akıntısı olabilir. Hastalığın ilk üç gününde Ateş 38°C'den yüksek görülebilir. Diğer belirtiler arasında boğaz ağrısı, öksürük, huzursuzluk ve iştah azalması olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

İnfluenza virüsü semptomlarında eklem, kas ağrıları ve halsizliğin ön planda olduğunu anlatan Karabayır, "Diğer bulgular ise öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, küçük çocuklarda kusma-ishal, iştahsızlıktır. Ayrıca iştahsız olan bebek huzursuz, halsiz ve çevreyle ilgisiz olabilir." ifadelerini kullandı.

Karabayır, özellikle eylül ve nisan ayları arasında altı yaşın altındaki çocukların yılda ortalama 6 ila 8 defa soğuk algınlığına yakalandığını belirterek, semptomların ortalama 14 gün sürdüğünü belirtti.

İlk dört günün soğuk algınlığının en bulaşıcı dönemi olduğuna belirten Karabayır, şunları kaydetti:

"Soğuk algınlığı olan insanlar tipik olarak virüsü ellerinde taşırlar, buradan başka bir kişiye en az iki saat boyunca bulaşabilir. Bazı virüsler yüzeylerde, tezgah üstü, kapı kollarında veya oyuncaklarda bir gün kadar yaşayabilir. Viral partiküller içeren damlacıklar solunum, öksürme veya hapşırma yoluyla havaya karışabilir."

Soğuk algınlığı ve grip tedavisinden bahseden Karabayır, "Tedavi, şikayetlere yöneliktir. Bol sıvı alınması, istirahat, ateş düşürücüler ve burnu açık tutacak damlalar yeterli olur. Soğuk algınlığı ilaçlarının etkisi kanıtlanmadığından ve olası yan etkileri nedeniyle kullanılması önerilmez. Grip infeksiyonunda hekim tarafından uygun görüldüğünde virüse yönelik tedavi verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA