Çocuklarda Yazın İshal Vakaları

Ünye Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Erdal Irmak, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda ishal vakalarının arttığını bildirdi.



Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklıkların yükselmesiyle gıda güvenliği açısından sıkıntılar yaşandığını belirtti.



Özellikle yaz mevsiminde açıkta bekleyen, açıkta satılan gıdalarda enfeksiyon riskinin arttığını ifade eden Irmak, "Tavuk ve içinde mayonez, pasta sosları barındıran şekerleme ve pastalar, gıdalar ve açıkta bekleyen suların içilmesi gibi durumlarda çocukların ishal olma riski artıyor." dedi.



Denize giren çocukların su yutabildiğini ve buna bağlı da ishal vakalarında artış gözlemlediklerini anlatan Irmak, vücut direncini arttırmak için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Çocukların, düzenli olarak yoğurt, ayran, peynir gibi sağlıklı bakteriler içeren gıdalarla beslenmesinde fayda olduğunu vurgulayan Irmak, "Bu tür gıdalar korunmasını destekler. Açıkta satılan tavuk dönerler, güvenliğinden şüphe edilen pizzalar, içinde mayonez içeren gıdalar, sos içeren gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Çocuklar güvenli su tüketmelidir." diye konuştu.



"Hijyene dikkat edilmesi gerekiyor"



Irmak, ishalin bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkati çeken Irmak, "İshal özellikle yaza geçiş döneminde bulaştırıcılığı da yüksektir. Evde birinin ishal olması durumunda diğer çocuklara geçmesi de söz konusu olabilir. Bunun önlenmesi için el hijyenine, tuvalet temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Bebeğin bezinin değiştirilmeden önce ve sonra ellerin mutlaka yıkanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Söz konusu hastalığa yakalanan çocukların bol sıvı alması gerektiğine işaret eden Irmak, şunları kaydetti:



"İshalli bir çocuğun azar azar ve sık sık sıvı alması gerekiyor. İshalde ateşi en çok yapan şey mikrop değil, susuzluktur. Susuzluğun önlenmesi için elektrolit içeren tozlar vardır.



Bunu suya karıştırır çocuğa vererek daha çabuk toparlamasına destek olmaya çalışırız. Bunun beraberinde probiyotik adını verdiğimiz faydalı bakteriler vardır. Bu faydalı bakteriler peynir, zeytin, yoğurt, ayran ve turşu gibi gıdaların içinde bulunur ve çocuğa bunlar verilebilir.



Ayrıca piyasada birçok içinde probiyotik içeren ürün vardır. Şüpheli dönemlerde probiyotik desteğinin verilmesi ishalin sıklığını ve şiddetini azaltacaktır."