"Çocuklarda yaz ishaline kusmanın eşlik etmesi tehlikeli"
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"Çocuklarda yaz ishaline kusmanın eşlik etmesi tehlikeli"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergül Bolat, yaz aylarında çocuklarda sıkça görülen ishalle ilgili aileleri uyardı.

17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:25

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergül Bolat, yaz aylarında çocuklarda sıkça görülen ishalle ilgili aileleri uyardı. Bolat, "Bu dönemde çocuklar için asıl tehlikeli olan durum, ishal ve kusmadır. İshal ile birlikte kusma, vücutta ciddi oranda sıvı kaybına yol açmaktadır. Önlem alınmazsa böbrek yetmezliğine yol açabilecek ciddi tablolar ortaya çıkmaktadır" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında ishal geliyor. Sık karşılaşılan bir hastalık olsa da ishale hangi durumlarda müdahale gerektiğini bilmek büyük önem taşıyor. Yaz ishali uygun tedavi edilmediğinde çocukların vücudunda sıvı kaybına yol açarak, su ve tuz dengesini bozabiliyor.

"YAZ İSHALİ, EN ÇOK 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARI ETKİLER"

Çocuklarda görülen yaz ishali ile ilgili uyarılarda bulunan VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergül Bolat, yoğun sıvı kaybına neden olan ishalin erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açtığını söyledi. Bolat, "Genel olarak günde 4 defadan fazla sulu dışkılama durumu, ishal olarak kabul edilir. Yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde 7-8'den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 4'den fazla sulu dışkılama, ishal olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.

"ASIL TEHLİKE, İSHALE KUSMANIN EŞLİK ETMESİ"

İshal sonucunda vücutta oluşan bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle vücuttaki ateşin 39 derecenin üzerine çıkabildiğini belirten Uzm. Dr. Bolat, "Bu dönemde çocuklar için asıl tehlikeli olan durum, ishal ve kusmadır. İshal ile birlikte kusma, vücutta ciddi oranda sıvı kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle ailelerin, çocuklarındaki ishal ve kusmanın şiddetine dikkat etmesi çok önemlidir. İshale kusma eşlik ettiğinde, çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı da dengelenemez. Önlem alınmadığında ise vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı ile birlikte akut böbrek yetmezliğine yol açabilecek ciddi tablolar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple çocuklara bol su, ayran, meyve suyu gibi içecekler ve patates, muz, yağsız lapa pirinç, yoğurt gibi yiyecekler verilerek kaybedilen sıvının tekrar alınması ve miktarca azaltılması sağlanmalıdır. İnatçı ve kronik bir ishal durumunda mutlaka doktora başvurulması gerekir" şeklinde konuştu.

"TUVALETTEN SONRA ELLER DOĞRU ŞEKİLDE YIKANMALI"

İshal mikrobunun bir çocuktan diğerine kolaylıkla bulaşabileceğini vurgulayan Bolat, genellikle tuvalet temizliğini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar arasında hastalığın hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Çocuklar ve yetişkinlerin tuvalete gittikten hemen sonra ellerini doğru bir şekilde yıkaması gerektiğinin altını çizen Bolat, dikkat edilmesi gereken diğer önemli maddeleri şöyle sıraladı:

"Yaz aylarında genellikle çabuk bozulan besinler, çocukların kullandığı havuzlar ve bu havuzlardan yutulan mikroplu sular da ishal sebebi olabilir. Bu yüzden yazın açık büfeden çabuk bozulabilecek yiyecekler ve içecekler alırken dikkat edilmeli, çocukların girecekleri havuzun temiz olduğundan emin olmalı ve çocuklarına tuvalete girdikten sonra el hijyenine önem göstermesini sağlaması konularına ebeveynlerin önem vermesi gerekmektedir."

Bebekler ve çocukların yaz ishali olmaması için ek gıdaların iyi pişirilerek tüketilmesi gerektiğini de kaydeden Bolat, "Mikroorganizmalardan arındırılmış su, meyve ve sebze tüketimi, gıdaların hijyenik saklanması, beden temizliğine dikkat etmek ve sık sık ellerin yıkanması, probiyotik içeren gıdalar tüketerek çocukları yaz ishalinden koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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