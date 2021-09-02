Çocuklarda 'uzatmalı Covid' sanıldığı kadar yaygın olmayabilir

Çocuk sağlığı uzmanları, çocuklarda 'uzatmalı Covid' riskinin sanılandan çok daha düşük olduğuna inanıyor.

Çocuk sağlığı uzmanları, çocuklarda 'uzatmalı Covid' riskinin sanılandan çok daha düşük olduğuna inanıyor.

Londra'daki University College London tarafından yapılan ve alanındaki en geniş kapsamlı araştırmada, İngiltere'de Eylül 2020-Mart 2021 tarihleri arasında koronavirüs testi pozitif çıkan 11-17 yaş grubundaki çocuklar incelendi.

Teşhisten 15 hafta sonra hala Covid semptomu taşıyanların oranının yüzde 2 ila 14 arasında olduğu görüldü.

Araştırma ekibi baş ağrısı, bitkinlik ve nefes alma güçlüğü gibi semptomları olanların yardım alması gerektiğini belirtti.

Ancak, bu şikayetler yüzünden hasta yatanların veya okula gidemeyenlerin sayısının az olduğu görüldü.

Henüz tıbbi bir yayında yayımlanmayan araştırmada ayrıca testi pozitif çıkmayan çocuklarla ilgili veriler de incelendi. Bunların yüzde 53'ünde de en az bir semptoma rastlandı.

Bunun nedeni ise, baş ağırısı gibi bazı semptomların genel nüfus içinde de yaygın olmasıydı.

Testi pozitif çıkanlarda ise bu oran yüzde 65'i buluyordu.

Eylül-Mart ayları arasında enfekte olan yaklaşık 235 bin kişinin 32 bininde uzatmalı Covid tespit ediliyordu. Ancak bu rakamın daha da düşük olabileceği belirtiliyor.

Anket için başvurulan kişilerin sadece yüzde 13'ü yanıt vermişti. Araştırmacılar, semptomları devam eden kişilerin ankete yanıt verme eğiliminin daha fazla olduğunu düşünüyor.

Bu durumda, yanıt verenler arasında uzatmalı Covid'den mustarip olanlarının tamamının yer aldığını düşünürsek, bu oran yüzde 2'nin altına düşüyor.

Araştırma ekibi, önümüzdeki aylarda da çocukları izlemeye devam edecek.

Prof. Dr. Terence Stephenson, salgının zirvesi denebilecek bir dönemde, çocukların yarısının uzatmalı Covid geçirebileceğine dair önermenin yanlış olduğunu gösteren sonuçların "rahatlatıcı" olduğunu; ancak söz konusu rakamların da "azımsanmayacak" düzeyde olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 40'ı üzgün, endişeli veya mutsuz olduklarını ifade etti.

Araştırmacılar, salgının çocuklarda ve gençlerde olumsuz etkilere neden olmasını ise şu etkenlere bağladı:

Ekipteki uzmanlar arasında yer alan Dr. Liz Whittaker da "normale dönmenin" ve okulların açılmasının bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.